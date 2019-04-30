2019-04-30T15:30:23+03:00
Общество

В майские праздники ямальские автоинспекторы проверят водителей на трезвость

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проверкам
Анна Полякова
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В майские праздники ямальские автоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: pixabay.comВ майские праздники ямальские автоинспекторы проверят водителей на трезвость Фото: pixabay.com
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Ямальские водители 30 апреля по 5 мая будут находиться под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции ЯНАО. Это связано со статистикой дорожных происшествий. Она показывает, что пьяное вождение остается одной из главных причин ДТП с тяжелыми последствиями.

Нетрезвых водителей не останавливает ни лишение водительских прав, ни штрафные санкции, ни уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение. По итогам 2018 года на ямальских дорогах по вине нетрезвых автомобилистов произошла 61 авария, в результате 11 человек погибли и 70 получили травмы.

Для составления административных материалов во всех автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, чтобы избежать конфликтных ситуаций и коррупционных моментов. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к проверкам и не оставаться равнодушными к данной проблеме, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые, возможно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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