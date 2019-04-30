На Ямале обсудили безопасность дорожного движения

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-30T14:59:39+03:00

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На Ямале число травмированных несовершеннолетних в ДТП остается недопустимо высоким. Об этом заявил руководитель Госавтоинспекции ЯНАО Виталий Холявко во время заседания окружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Между тем, он отметил, что наблюдается некоторое снижение числа ДТП с участием детей и подростков. По данным регионального ведомства, с начала 2019 года на ямальских дорогах в 1748 зарегистрированных ДТП, погибли 11 человек и 179 травмированы, в их числе 22 ребенка.

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения отметил, что до открытия велосезона осталось не так много времени, поэтому в ближайшее время в усиленном режиме будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на недопущение управления детьми велотранспортом на проезжей части до 14 лет.

Также члены комиссии узнали о проведении Всероссийской социальной кампании «Без вас не получится», которая призывает участников дорожного движения к использованию ремней безопасности, а также детских удерживающих устройств при перевозке детей.

Отдельно участники комиссии остановились на мерах, принимаемых владельцами автодорог, по обеспечению круглогодичной различимости дорожной разметки и своевременности ее восстановления, а также обустройства линий искусственного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU