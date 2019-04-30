2019-04-30T14:41:12+03:00
Общество

Ямальские предприниматели смогут получить микрозаймы по льготной ставке

Регион выделил на это больше 70 миллионов рублей
Анна Полякова
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Ямальские предприниматели смогут получить микрозаймы по льготной ставке Фото: yanao.ruЯмальские предприниматели смогут получить микрозаймы по льготной ставке Фото: yanao.ru
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Правительство Ямала выделило субсидию в размере 71,6 млн рублей на предоставление микрозаймов предпринимателям округа. Получать небольшие кредиты на сумму от 100 тысяч рублей до 5 млн рублей по льготной ставке от 5,5% на срок до 5 лет смогут представители малого и среднего бизнеса.

Средства можно использовать на закупку и модернизацию оборудования, внедрение новых технологий, пополнение оборотных средств, рефинансирование задолженности по кредитам, развитие бизнеса и другие цели.

Льготные займы – только часть поддержки, которая доступна ямальским предпринимателям. В округе действуют финансовые и лизинговые программы, созданные для разных нужд бизнеса. Есть система имущественной поддержки, которая позволяет предпринимателям арендовать помещение по льготной ставке.

Как рассказала директор департамента экономики Ямала Светлана Гусева, проводятся семинары и консультации по вопросам открытия и развития собственного дела. В прошлом году каждый пятый предприниматель в округе воспользовался той или иной мерой государственной поддержки, сообщает правительство ЯНАО.

Субсидия выделена в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». Из бюджета округа на субсидирование микрозаймов направлено 60 млн рублей, остальная сумма поступила из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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