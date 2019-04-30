2019-04-30T14:23:39+03:00
Общество

Тазовскому педиатру присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Она сумела добиться снижения показателей младенческой смертности
Анна Полякова
Поделиться:
Тазовскому педиатру присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Фото: depzdrav.yanao.ruТазовскому педиатру присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Фото: depzdrav.yanao.ru
Изменить размер текста:

Врачу-педиатру Тазовской ЦРБ Светлане Петряковой за большой вклад в развитие здравоохранения округа присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Торжественная церемония состоялась в Уральском полпредстве.

Свою трудовую деятельность Светлана Петровна начала в Тазовском районе в 1992 году участковым врачом-педиатром. Она сумела добиться снижения показателей младенческой смертности за последние 5 лет практически в 4 раза. Под ее руководством обновлено оборудование для оказания интенсивной и респираторной терапии детям и новорожденным в педиатрическом и родильном отделениях.

Светлана Петрякова постоянно повышает свой профессиональный уровень, регулярно выезжает в национальные поселки Тазовского района для проведения профилактических осмотров и лечебных мероприятий.

Она состоит в постоянном резерве в должности врача-неонатолога. Реанимацию новорожденных выполняет на высоком профессиональном уровне. Был случай, когда у одной из рожениц стремительно начались преждевременные роды. На свет появился ребенок, которого специалисты санитарной авиации признали не транспортабельным. И Светлана Петровна в течение четырех суток, организовав индивидуальный пост, боролась за жизнь маленького человека. Благодаря огромному опыту и профессионализму ребенок был спасен.

Светлана Петрякова также совмещает работу врача-педиатра в детском саду «Солнышко». И здесь она смогла снизить численность воспитанников, состоящих на диспансерном учете, на 25%.

По итогам проведенного в марте 2018 года районного конкурса «Общественное призвание», является финалистом в номинации «Здравоохранение». Пользуется авторитетом у коллег и заслуженным уважением у жителей Тазовского района, сообщает депздрав ЯНАО.

«Светлана Петровна обладает особым складом характера, внимательностью, терпеливостью, добротой, и в то же время – твердостью, способностью быстро принимать решения, огромным чувством ответственности. Это человек всем сердцем преданный детям и своему делу, - так отзываются о педиатре коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тазовском районе оценили подготовку к паводку и пожароопасному сезогу
В майские праздники ямальские автоинспекторы проверят водителей на трезвость
На Ямале обсудили безопасность дорожного движения
Ямальские предприниматели смогут получить микрозаймы по льготной ставке
В Тазовском районе гость во время ссоры забил до смерти хозяина дома
Пенсионерку из Надыма несколько дней обманывали мошенники под разными предлогами
Ямальские поисковые отряды отправились в экспедицию «Вахта памяти-2019»
Каждого тазовского ветерана поздравят с Днем Победы на дому
Все ямальские зимники 1 мая прекратят работу до следующего сезона
Ямальски мастера представят свои "сокровища" на выставке в Москве
Юная ямальская шахматистка стала призером первенства России
В Пуровском районе вахтовик украл бумажник со стола в ночном клубе
Салехардский комбинат начал производить рыбные снеки
Тазовчане встретят Первомай фестивалем чая и блинов
В Салехарде увеличилось число инвалидов
Глава Ямала поздравил пожарных с профессиональным праздником
Ямалец во время пожара пытался вскрыть банкомат и сбежал в Тюмень
В Новом Уренгое на время реконструкции героического боя перекроют дорогу
Допризывники из Ноябрьска представят округ на спартакиаде молодёжи России
Погода на Ямале 30 апреля: пасмурно, пройдет снег