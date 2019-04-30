Тазовскому педиатру присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-30T14:23:39+03:00

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Врачу-педиатру Тазовской ЦРБ Светлане Петряковой за большой вклад в развитие здравоохранения округа присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Торжественная церемония состоялась в Уральском полпредстве.

Свою трудовую деятельность Светлана Петровна начала в Тазовском районе в 1992 году участковым врачом-педиатром. Она сумела добиться снижения показателей младенческой смертности за последние 5 лет практически в 4 раза. Под ее руководством обновлено оборудование для оказания интенсивной и респираторной терапии детям и новорожденным в педиатрическом и родильном отделениях.

Светлана Петрякова постоянно повышает свой профессиональный уровень, регулярно выезжает в национальные поселки Тазовского района для проведения профилактических осмотров и лечебных мероприятий.

Она состоит в постоянном резерве в должности врача-неонатолога. Реанимацию новорожденных выполняет на высоком профессиональном уровне. Был случай, когда у одной из рожениц стремительно начались преждевременные роды. На свет появился ребенок, которого специалисты санитарной авиации признали не транспортабельным. И Светлана Петровна в течение четырех суток, организовав индивидуальный пост, боролась за жизнь маленького человека. Благодаря огромному опыту и профессионализму ребенок был спасен.

Светлана Петрякова также совмещает работу врача-педиатра в детском саду «Солнышко». И здесь она смогла снизить численность воспитанников, состоящих на диспансерном учете, на 25%.

По итогам проведенного в марте 2018 года районного конкурса «Общественное призвание», является финалистом в номинации «Здравоохранение». Пользуется авторитетом у коллег и заслуженным уважением у жителей Тазовского района, сообщает депздрав ЯНАО.

«Светлана Петровна обладает особым складом характера, внимательностью, терпеливостью, добротой, и в то же время – твердостью, способностью быстро принимать решения, огромным чувством ответственности. Это человек всем сердцем преданный детям и своему делу, - так отзываются о педиатре коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU