СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-30T14:09:36+03:00

В Тазовском районе гость во время ссоры забил до смерти хозяина дома Фото: Ольга Крыльцова

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В Тазовском районе местного жителя обвиняют в гибели земляка. 22 апреля в поселке Тазовский 22-летний молодой человек, распивая спиртные напитки в гостях, поссорился с 45-летним хозяином квартиры.

Парень жестоко избил мужчину, нанося жесткие удары руками и ногами по голове жертве. Скорая помощь, прибывшая по вызову присутствовавшей при конфликте девушки, доставила несчастного в больницу, где он, несмотря на своевременно оказанную квалифицированную помощь, скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. В отношении обвиняемого решается вопрос о применении к нему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU