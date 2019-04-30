СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-30T13:47:59+03:00

Пенсионерку из Надыма несколько дней обманывали мошенники под разными предлогами Фото: Ольга Крыльцова

Доверчивая женщина перевела почти 150 тысяч рублей на чужие счета

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Пенсионерку из Надыма сначала обманул мнимый прокурор, а потом лже-сотрудник банка. Каждый раз 68-летняя женщина обращалась в полицию.

Правоохранителям она рассказал, что в период с 16 по 17 апреля неизвестный обманным способом похитил у доверчивой горожанки 145 тысяч рублей. 18 апреля надымчанка снова переводила мошенникам денежные средства в размере около 3 тысяч рублей.

Оказалось, что 10 апреля женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что ей причитается денежная компенсация за некачественные лекарства. 16 и 17 апреля пенсионерка, поддавшись уговорам, все-таки перевела 145 тысяч рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь.

18 апреля ей позвонил мнимый работник безопасности банка и сообщил, что с ее банковской карты пытаются похитить деньги. Для того, чтобы отменить операцию, необходимо сообщить данные банковской карты. Женщина, не подозревая обман, сообщила секретные данные, теме самым перевела около 3 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU