2019-04-30T13:21:33+03:00
Общество

Ямальские поисковые отряды отправились в экспедицию «Вахта памяти-2019»

Северяне выезжают в шесть регионов страны, где велись кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны
Анна Полякова
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Ямальские поисковые отряды отправились в экспедицию «Вахта памяти-2019» Фото: правительство ЯНАОЯмальские поисковые отряды отправились в экспедицию «Вахта памяти-2019» Фото: правительство ЯНАО
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Ямальские поисковики будут работать в разных городах и регионах средней полосы и юга России, где велись кровопролитные бои в 1942-1943 годах.

Большая часть поисковиков выезжают на раскопки весной. Экспедиция затрагивает каникулярный праздничный период, поэтому школьники и студенты пропускают не очень много учебных дней. Летом, в августе, Ямал присоединяется к международной экспедиции.

- Наша задача – сформировать поисковые отряды, подать данные в министерство обороны, – комментирует Эльвира Хайрутдинова, директор Регионального центра патриотического воспитания.

На Ямале образовано 26 поисковых формирований в 11 муниципалитетах, в том числе – семь некоммерческих общественных организаций. В них участвуют 382 человека. Ямальские поисковики выезжают на традиционную ежегодную «Вахту памяти» в шесть областей.

Только в Ростовскую область в межрегиональную экспедицию «Еланский плацдарм-2019» отправились 40 человек. Это бойцы из Надыма, Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя, Харпа Приуральского района, Красноселькупа. Десять поисковиков отряда «Карские экспедиции» (Салехард) участвуют в межрегиональной «Вахте памяти-2019».

Также ямальцы отправятся в Новгородскую, Ленинградскую, Тверскую, Псковскую, Волгоградской области, Крым и Карелию. Все отряды живут в палаточных лагерях. Экспедиции снаряжены металлодетекторами. В 2019 году запланировано провести 18 поисковых экспедиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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