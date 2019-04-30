СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-30T13:01:31+03:00

Каждого тазовского ветерана поздравят с Днем Победы на дому Фото: tasu.ru

Для главных героев праздника подготовлены праздничные выступления кадетских классов и подарки

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В администрации Тазовского района состоялось совещание по проведению предстоящих праздников. Глава муниципалитета Василий Паршаков акцентировал внимание на поздравлении главных героев праздника – ветеранов Великой Отечественной войны.

Накануне Дня Победы каждого ветерана поздравят на дому. Для них подготовлены праздничные выступления кадетских классов, подарки. Из бюджета района ветеранам обеспечат выплату социальных премий.

Сегодня в Тазовском районе проживают 19 ветеранов Великой Отечественной войны: дети войны, труженики тыла и вдовы участников мировой войны, сообщили в администрации муниципалитета.

Организаторы мероприятий также доложили главе района о готовности всех ответственных структур к проведению праздника. Уделили внимание вопросам охраны общественного порядка и уборки дорог, тротуаров от наледи и снега для проведения праздничных шествий.

ИСТОЧНИК KP.RU