Все ямальские зимники 1 мая прекратят работу до следующего сезона

СЕГОДНЯ 12:36 2019-04-30T12:38:46+03:00

Пока проезд по двум сезонным трассам разрешён для автомобилей до 30 тонн

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На Ямале только два зимника пока еще продолжают работу. Однако в полночь 1 мая оставшиеся трассы Салехард – Надым и Уренгой – Красноселькуп закрываются для проезда в связи с окончанием сезона. Сегодня проезд по сезонным трассам разрешён для автомобилей общей массой до 30 тонн.

На автодорогу Салехард – Надым пропускают полноприводный транспорт, на трассу Уренгой – Красноселькуп грузовые автомобили.

Напомним, на прошлой неделе закрыты сразу два зимника: Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги и Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Подрядчики сняли все средства организации движения – это дорожные знаки и вешки.

На ледовой дороге Салехард – Лабытнанги в связи сильным обводнением понизился тоннаж для проезда авто: движение открыто для колёсных транспортных средств общей массой до 20 тонн. Ориентировочная дата закрытия ледовой переправы – 10 мая, но всё будет зависеть от погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU