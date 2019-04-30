2019-04-30T12:19:16+03:00
Общество

Ямальски мастера представят свои "сокровища" на выставке в Москве

Гости мероприятия услышат горловое пение, ритмы национальных музыкальных инструментов
Анна Полякова
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Ямальски мастера представят свои "сокровища" на выставке в Москве Фото: правительство ЯНАОЯмальски мастера представят свои "сокровища" на выставке в Москве Фото: правительство ЯНАО
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Ямальцы представят самобытность региона на выставке «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2019». Она начала работа в Москве с 30 апреля по 4 мая в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» пройдет.

Ямал представят мастера декоративно-прикладного искусства, художники по резьбе по кости и рогу; мастера по пошиву традиционной национальной одежды; исполнители и творческие коллективы, представители общин коренных малочисленных народов Севера, преподаватели родных языков.

По традиции на открытых площадках будут представлены: экспозиция «Оленеводческое стойбище», установлены жилища северных народов. Для посетителей откроется «Город Мастеров», в котором гостей будут ждать разнообразные мастер-классы по народным промыслам: резьба по дереву, кости и камню, инкрустация металлом, костью, полудрагоценными камнями, ручная роспись и набивка тканей, обработка кожи и меха; живопись на коже и бересте; плетение поясов; бисероплетение.

Зрители услышат горловое пение, ритмы национальных музыкальных инструментов, увидят мини-спектакли из жизни северных народов, примут участие в национальных спортивных играх, детских игровых конкурсах и хороводе дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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