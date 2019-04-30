2019-04-30T11:49:36+03:00
Спорт

Юная ямальская шахматистка стала призером первенства России

В соревнованиях приняли участие 1 587 человек
Анна Полякова
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Юная ямальская шахматистка стала призером первенства России Фото: yamal-sport.ruЮная ямальская шахматистка стала призером первенства России Фото: yamal-sport.ru
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Юная шахматистка из Салехарда Галина Михеева достойно представила Ямал на первенстве России среди девушек и юношей. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова» выступала в группе до 13 лет.

Первенство России по классическим шахматам завершилось 28 апреля 2019 года в пансионате «Аква-Лоо» посёлок Лоо Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие 1 587 человек - это новый рекорд детских и юниорских первенств страны.

По результатам соревнований итоговая таблица у девочек в группе до 13 лет выглядит следующим образом: победителем стала спортсменка из Республики Бурятия Эрдем Хубукшанов с результатом 8 очков, второе место заняла наша ямальская спортсменка Галина Михеева, набрав 6,5 очков, Екатерина Кирдяшкина из Ростовской области заняла третью ступень пьедестала с 6,5 очками в активе, сообщили департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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