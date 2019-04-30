2019-04-30T11:32:30+03:00
Происшествия

В Пуровском районе вахтовик украл бумажник со стола в ночном клубе

С фигуранта дела взяли подписку о невыезде
Анна Полякова
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В Пуровском районе сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в краже. С заявлением о похищении бумажника 28 апреля в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что ночью в увеселительном заведении кто-то украл ее бумажник, в котором находились сотовые телефоны, банковские карты и деньги. В результате ей причинен ущерб на сумму более 115 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья, работающий на территории Пуровского района вахтовым методом. Он воспользовался моментом, когда возле столика никого не было, и похитил чужое имущество. В отделе полиции задержанный дал признательные показания, похищенное имущество выдал оперативникам добровольно.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». С фигуранта дела взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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