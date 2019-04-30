Салехардский комбинат начал производить рыбные снеки

СЕГОДНЯ 10:24 2019-04-30T10:27:02+03:00

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Крупнейший в округе переработчик рыбы - Салехардский комбинат - выпустил принципиально новую для региона продукцию. Первая партия рыбных снеков уже поступила в продажу в магазины окружной столицы. Вяленая соломка выходит под брэндом «Ямалка».

Для запуска снековой линии комбинат приобрёл современное специализированное оборудование, сообщает правительство ЯНАО. Для производства 100 кг готовой продукции использовано более тонны сырья – налима и щуки. Снеки изготовлены из экологически чистой рыбы, добытой в ямальских реках. По заверению технологов предприятия, в процессе переработки сохранены все пищевые качества рыбы - незаменимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, витамины, йод. В год планируется производить до 20 тонн снеков.

Пробную партию снеков составили четыре вида вяленой соломки: «Полярная», «Арктическая», «Оригинальная» и «Ямальская острая». На комбинате будут ждать отзывов покупателей о новой продукции, специалисты предприятия готовы доработать рецептуру с учётом мнения потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU