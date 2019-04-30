Тазовчане встретят Первомай фестивалем чая и блинов

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-30T10:03:43+03:00

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Во всех поселениях Тазовского района 1 Мая пройдут праздничные гуляния. В райцентре Первомай начнется с праздничной демонстрации. В 11:30 от светофора стартуют колонны трудовых коллективов, возглавляемые представителями профсоюзов.

В шествии примут участие работники предприятий, ветераны, члены общественных организаций, профсоюзных движений, политических партий. Они пройдут по центральным улицам поселка к площади. Здесь в 12 часов состоится митинг.

Продолжится Праздник весны и труда народными гуляниями на Центральной площади. Жителей поселка ждет концертная программа с песнями, танцами, чтением стихов и музыкально-театрализованным представлением. Дети и взрослые смогут принять участие в развлекательных программах, проверить свою меткость в тире, а силу – в армрестлинге, поиграть в футбол в костюмах сумоистов.

Впервые в районном центре состоится фестиваль чая и блинов. Во время дегустации определят победителей в нескольких номинациях: «Самый вкусный блин» и «Самый ароматный чай».

В этот день свои двери откроет ярмарка. Рыбная, кондитерская и кулинарная продукция, сувениры, воздушные шарики – тазовчанам будет представлен широкий выбор товаров на любой вкус. Местные предприниматели приготовят для всех желающих шашлыки, сообщил в администрации района.

ИСТОЧНИК KP.RU