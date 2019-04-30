В Салехарде увеличилось число инвалидов

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-30T10:13:19+03:00

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В администрации Салехарде состоялся координационный совет по делам инвалидов. Собравшиеся констатировали, что в городе проживает около 1800 «особых» людей, по сравнению с прошлым годом увеличение произошло на 34 человека.

В общей численности инвалидности 60% занимают граждане пенсионного возраста, 17% дети. На первом месте стоят психические заболевания, на втором – патология нервной системы, в том числе ДЦП, и на третьем – врожденные пороки развития плода.

В течение года детям-инвалидам было оказано 530 реабилитационных услуг, за пределы округа было отправлено 32 человека. В детской поликлинике оказывают также такие услуги как: физиопроцедуры, спелеокамера, гидромассаж, массаж, ЛФК, механическая терапия, дневной стационар.

Также инвалидам и семьям, воспитывающие «особых» детей оказываются меры поддержки. По возможности, если нет противопоказаний, пытаются трудоустроить. Это и обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации, и предоставление социально-правовых и социально-психологических услуг, обучение профессиональным навыкам, проведение социально – реабилитационных мероприятий, например, АРТтерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU