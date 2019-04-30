Глава Ямала поздравил пожарных с профессиональным праздником
Ямальские сотрудники пожарно-спасательных подразделений принимают поздравления с профессиональным праздником. 30 апреля в России – профессиональный праздник специалистов пожарной охраны.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил пожарных, отметив, что от их профессиональных и слаженных действий, оперативности, мужества зависит спокойствие ямальцев, сохранение природных ресурсов и материальных ценностей.
«На территории округа постоянно совершенствуются методы пожаротушения, наземные и воздушные силы укрепляются современной техникой, развивается добровольная пожарная охрана, внедряются передовые технологии для организации систем наблюдения, предупреждения и оповещения», - говорится в поздравлении.
За первый квартал 2019 года пожарные спасли девять человеческих жизней. Всего за минувший год вывели из огня 49 человек. Противопожарную деятельность на Ямале обеспечивают 2 660 сотрудников подразделений федеральной противопожарной службы и 1 200 работников противопожарной службы округа. Ежесуточно на посту более тысячи огнеборцев.
В регионе за первый квартал этого года произошло 75 пожаров. В 2018 году зафиксировано 155 пожаров, большая их часть приходится на жилой сектор и транспортные средства. Преобладающими причинами возникновения пожаров остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также правил эксплуатации транспортных средств.
Пожары в природной среде, включая лесные пожары, ликвидируют спасатели Ямалспаса. В 2018 году на территории округа потушено 139 природных пожаров на площади 3096,8 тыс. га.
В рамках программы «Развитие противопожарной и аварийно-спасательных служб ЯНАО», рассчитанной на период 2017-2030 гг, в этом году открыли пожарные депо в сёлах Катравож и Белоярск Приуральского района, здание для поисково-спасательного подразделения «Ямалспас» в селе Мужи. До конца года планируется построить новые пожарные части в сёлах Овгорт и Халясавей.
ИСТОЧНИК KP.RU