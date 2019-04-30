2019-04-30T09:17:13+03:00
Общество

Глава Ямала поздравил пожарных с профессиональным праздником

За первый квартал огнеборцы спасли девять человеческих жизней
Анна Полякова
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Глава Ямала поздравил пожарных с профессиональным праздником Фото: праивтельство ЯНАОГлава Ямала поздравил пожарных с профессиональным праздником Фото: праивтельство ЯНАО
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Ямальские сотрудники пожарно-спасательных подразделений принимают поздравления с профессиональным праздником. 30 апреля в России – профессиональный праздник специалистов пожарной охраны.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил пожарных, отметив, что от их профессиональных и слаженных действий, оперативности, мужества зависит спокойствие ямальцев, сохранение природных ресурсов и материальных ценностей.

«На территории округа постоянно совершенствуются методы пожаротушения, наземные и воздушные силы укрепляются современной техникой, развивается добровольная пожарная охрана, внедряются передовые технологии для организации систем наблюдения, предупреждения и оповещения», - говорится в поздравлении.

За первый квартал 2019 года пожарные спасли девять человеческих жизней. Всего за минувший год вывели из огня 49 человек. Противопожарную деятельность на Ямале обеспечивают 2 660 сотрудников подразделений федеральной противопожарной службы и 1 200 работников противопожарной службы округа. Ежесуточно на посту более тысячи огнеборцев.

В регионе за первый квартал этого года произошло 75 пожаров. В 2018 году зафиксировано 155 пожаров, большая их часть приходится на жилой сектор и транспортные средства. Преобладающими причинами возникновения пожаров остаются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также правил эксплуатации транспортных средств.

Пожары в природной среде, включая лесные пожары, ликвидируют спасатели Ямалспаса. В 2018 году на территории округа потушено 139 природных пожаров на площади 3096,8 тыс. га.

В рамках программы «Развитие противопожарной и аварийно-спасательных служб ЯНАО», рассчитанной на период 2017-2030 гг, в этом году открыли пожарные депо в сёлах Катравож и Белоярск Приуральского района, здание для поисково-спасательного подразделения «Ямалспас» в селе Мужи. До конца года планируется построить новые пожарные части в сёлах Овгорт и Халясавей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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