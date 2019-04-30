СЕГОДНЯ 08:46 2019-04-30T08:49:20+03:00

Ямалец во время пожара пытался вскрыть банкомат и сбежал в Тюмень Фото: 89.мвд.рф

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Житель Аксарки задержан по подозрению в покушении на кражу денег из банкомата. Мужчина пытался взломать его во время пожара в одном из административных зданий села Белоярск.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что находящийся в коридоре здания банкомат имеет следы вскрытия. Однако злоумышленнику не удалось довести преступный умысел до конца, и он скрылся с места преступления.

Его задержали в Тюмени в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемым оказался ранее судимый 23-летний житель села Аксарка, который был доставлен в ОМВД России по Приуральскому району, где дал признательные показания.

С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU