Ямалец во время пожара пытался вскрыть банкомат и сбежал в Тюмень
Житель Аксарки задержан по подозрению в покушении на кражу денег из банкомата. Мужчина пытался взломать его во время пожара в одном из административных зданий села Белоярск.
В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что находящийся в коридоре здания банкомат имеет следы вскрытия. Однако злоумышленнику не удалось довести преступный умысел до конца, и он скрылся с места преступления.
Его задержали в Тюмени в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемым оказался ранее судимый 23-летний житель села Аксарка, который был доставлен в ОМВД России по Приуральскому району, где дал признательные показания.
С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU