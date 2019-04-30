2019-04-30T08:20:48+03:00
Общество

В Новом Уренгое на время реконструкции героического боя перекроют дорогу

Горожанам покажут подвиг Петра Барбашова
Анна Полякова
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В Новом Уренгое на время реконструкции героического боя перекроют дорогу Фото: newurengoy.ruВ Новом Уренгое на время реконструкции героического боя перекроют дорогу Фото: newurengoy.ru
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В Новом Уренгое 5 мая перекроют движение автотранспорта на улице имени Подшибякина. С 10 утра до 15 часов будет закрыт участок дороги от перекрестка с ул. 70-летия Октября до ТЦ «Олимп».

Напомним, в это время состоится реконструкция боя, посвященная подвигу Петра Барбашова. Ее организуют на площадке за дворцом спорта «Звездный». Фронтовик из Новосибирской области Петр Барбашов 9 ноября 1942 года у села Гизель под Владикавказом закрыл амбразуру вражеского дота своим телом. Он совершил этот подвиг на полгода раньше Александра Матросова.

Как рассказали в администрации Нового Уренгоя, идею создания реконструкции исторического боя инициировало управление культуры. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Дружбы народов и Западной магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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