Допризывники из Ноябрьска представят округ на спартакиаде молодёжи России

СЕГОДНЯ 07:49 2019-04-30T08:06:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Команда из Ноябрьска представит Ямал на спартакиаде молодёжи России допризывного возраста. Такое право северяне завоевали по итогам спартакиады молодёжи допризывного возраста ЯНАО. Соревнования пройдут с 29 июня по 7 июля в Смоленске.

Напомним, в Ноябрьске в личном и командном первенстве спартакиады молодёжи допризывного возраста ЯНАО соревновались подростки 14-17 лет из девяти муниципалитетов. Большая часть соревнований проходила на базе Регионального центра патриотического воспитания.

Ребята продемонстрировали свою строевую подготовку в составе команды, мастерство стрельбы из пневматической винтовки, умение подтягиваться на перекладине, показали неполную сборку-разборку автомата. Соревнования по плаванию прошли в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Зенит», бег 100 метров и военизированная эстафета – на манеже пожарной части СК «Прометей», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU