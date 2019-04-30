Допризывники из Ноябрьска представят округ на спартакиаде молодёжи России
Команда из Ноябрьска представит Ямал на спартакиаде молодёжи России допризывного возраста. Такое право северяне завоевали по итогам спартакиады молодёжи допризывного возраста ЯНАО. Соревнования пройдут с 29 июня по 7 июля в Смоленске.
Напомним, в Ноябрьске в личном и командном первенстве спартакиады молодёжи допризывного возраста ЯНАО соревновались подростки 14-17 лет из девяти муниципалитетов. Большая часть соревнований проходила на базе Регионального центра патриотического воспитания.
Ребята продемонстрировали свою строевую подготовку в составе команды, мастерство стрельбы из пневматической винтовки, умение подтягиваться на перекладине, показали неполную сборку-разборку автомата. Соревнования по плаванию прошли в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Зенит», бег 100 метров и военизированная эстафета – на манеже пожарной части СК «Прометей», сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU