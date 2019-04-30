Погода на Ямале 30 апреля: пасмурно, пройдет снег

СЕГОДНЯ 05:16 2019-04-30T05:16:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -6 градусов, облачно, небольшой снег пройдет утром и поздно вечером, ветер западный 4 м/с.

В Ноябрьске -9 градусов, пасмурно, вечером пройдет кратковременный снег, ветер северный 5 м/с.

В Новом Уренгое - 11 градусов, пасмурно, в середине дня пройдет снег, ветер северный 4 м/с.

В Надыме -8 градусов, пасмурно, днем пройдет снег, ветер северо-западный 4 м/с.

В Губкинском -9 градусов, утренняя ясная погода после обеда сменится на пасмурную, пройдет кратковременный снег, ветер северо-западный 4 м/с.

В Тарко-Сале -10 градусов, облачно, вечером - снег, ветер северо-западный 4 м/с.

В Муравленко -9 градусов, пасмурно, периодически - снег, северный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги -5 градусов, облачно, снег пройдет только утром, ветер западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU