2019-04-29T16:07:09+03:00
Общество

На майские праздники ямальские энергетики вводят особый режим

Ожидается рост нагрузки на электростанции
Анна Полякова
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В период майских праздников ямальские энергетики вводят особый режим Фото: mo-yamal.ruВ период майских праздников ямальские энергетики вводят особый режим Фото: mo-yamal.ru
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Главные энергетики округа вводят режим повышенной готовности в период с 30 апреля по 13 мая 2019 года. Как сообщили АО «Ямалкоммунэнерго», эти меры принимаются для обеспечения бесперебойной работы филиалов и управляемых обществ.

Как пояснили в компании, в праздничные дни возрастает нагрузка на электростанции, канализационные и водоочистные сооружения, в связи с этим у энергетиков вводится особый режим.

В компании уже завершили обследование всех систем, проверили наличие расходных материалов. Запасы топлива на складах в необходимом объеме, подготовлено к работе резервное оборудование. Организованны круглосуточные дежурства, проведены внеочередные инструктажи дежурных диспетчерских служб.

- Наши специалисты принимают все необходимые меры для того, чтобы предстоящие праздничные и выходные дни прошли комфортно и безопасно для наших потребителей, - заключил главный инженер АО «Ямалкоммунэнерго» Ярослав Мурзин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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