Ямальцы победили на первенстве России по северному многоборью

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-29T16:08:14+03:00

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Ямальская команда стала первой в общекомандном первенстве первенства России по северному многоборью. Соревнования проходили в Новом Уренгое с 20 по 26 апреля. Второе место заняла команда Красноярского края, третье Магаданской области.

В личном первенстве среди юношей ямалец Игорь Марьик стал вторым. Первое место занял Георгий Софронов (Республика Саха (Якутия), третье – Данил Иуси (Ханты-Мансийский автономный округ).

Среди девушек в личном первенстве ямальская спортсменка Алина Айваседо стала третьей. Первое место – у представительницы Красноярского края Елены Соловьевой, второе – у спортсменки из Магаданской области Елизаветы Михалевой.

Соревнования прошли по тройному национальному прыжку, прыжкам через нарты, бегу с палкой, метанию тынзяна на хорей и топора на дальность. Напомним, в соревнованиях участвовали спортсмены в возрасте 14-15 лет из Ямала, Югры, Чукотского и Эвенкийского автономных округов, Магаданской, Тюменской областей, Камчатского, Красноярского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), всего 65 атлетов, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU