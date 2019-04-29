2019-04-29T15:38:01+03:00
Общество

В Тазовском районе определили первое озеро для рыборазведения

На водоеме определяют границы рыбоводного участка
Анна Полякова
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В Тазовском районе определили первое озеро для рыборазведения Фото: правительство ЯНАОВ Тазовском районе определили первое озеро для рыборазведения Фото: правительство ЯНАО
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Озёра в Тазовском районе решено включить в перечень рыбоводных участков. Соответствующий приказ департамента АПК должен выйти в течение 10 рабочих дней, затем все материалы будут направлены в Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства для подготовки к аукциону. По его итогам озеро будет закреплено за пользователем. Отметим, в Тазовском районе это будет первое озеро для разведения рыбы.

Напомним, в 2018 году в округе принята «дорожная карта» развития аквакультуры, направленная на восстановление популяций ценных видов рыб

В понедельник, 29 апреля, в окружном департаменте агропромышленного комплекса работала комиссия по определению границ рыбоводного участка одного из озёр в Тазовском районе, расположенного на полуострове Гыдан в 120 км от посёлка Антипаюта. Площадь озера – 28 га. Желание заниматься пастбищным рыбоводством на этом объекте, в частности, выращивать чира, изъявил предприниматель Геннадий Вануйто, с соответствующим заявлением он обратился в департамент АПК.

По мнению общественников, оленеводы живут на этих пастбищах испокон веков, поэтому могут посмотреть и за своими озёрами. Их цель – выращивать рыбу для пропитания, сохранять её для наших детей. При этом занятие аквакультурой позволит обеспечить занятость людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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