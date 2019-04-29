2019-04-29T15:15:32+03:00
Общество

В Салехарде назвали лучшего школьного повара

Победителем конкурса стала Регина Ханган
Анна Полякова
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В Салехарде назвали лучшего школьного повара Фото: администрация СалехардаВ Салехарде назвали лучшего школьного повара Фото: администрация Салехарда
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В Салехарде состоялся конкурс профессионального мастерства «Лучший повар образовательного учреждения». В конкурсе, который прошел в Обдорской гимназии, приняли участие 6 поваров, представляющих школы и детские сады нашего города.

Каждый участник представил свою «Визитную карточку», подготовленную в рамках домашнего задания, приготовил конкурсное блюдо, оформил его и презентовал конкурсной комиссии.

Победителем конкурса стала Регина Ханган Фото: администрация Салехарда

Победителем конкурса стала Регина Ханган Фото: администрация Салехарда

По итогам конкурсных испытаний жюри признало победителем конкурса Регину Ханган, повара школы № 3. Все участники конкурса были награждены дипломами и памятными подарками, сообщили в администрации города.

В состав конкурсной комиссии вошли представители департамента образования, технологи дирекции по административно-хозяйственному обслуживанию системы образования, сотрудники Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, педагоги филиала ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» города Лабытнанги, члены муниципальной рабочей группы по реализации партийного проекта «Здоровое питание» в муниципальном образовании город Салехард.

ИСТОЧНИК KP.RU

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