В Ноябрьске завели уголовное дело об ошибке местных врачей
Полиция Ноябрьска возбудила уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному в местной больнице. На работу местных врачей в прокуратуру пожаловалась жительница Муравленко. 11 апреля к правоохранителям обратилась женщина. Ее новорожденному сыну в результате допущенных врачами Ноябрьской городской больнице ошибок причинен тяжкий вред здоровью.
Как выяснилось, ребенок родился в мае 2017 года с врожденной патологией, наличие которой было установлено на стадии беременности. Ранняя диагностика позволила своевременно решить вопрос о госпитализации роженицы в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества г. Екатеринбурга.
Силами специалистов института, имеющими соответствующую квалификацию и необходимый опыт, планировалось проведение операции ребенку.
Однако врачи Ноябрьской горбольницы отказались от перевода женщины в указанное медучреждение и самостоятельно прооперировали ребенка после рождения.
Однако при проведении операции была избрана неверная тактика оперативного лечения. Она вызвала послеоперационные осложнения, которые повлекли проведение дополнительных операций, но и в ходе них также принимались решения, не соответствовавшие клинической ситуации. Такое заключение было дано Департаментом здравоохранения ЯНАО.
- В результате неверно принятых лечебно-тактических решений, в том числе объема проведенных операций, недооценки сложности врожденной патологии, развились послеоперационные осложнения, повлекшие тяжкий вред здоровью ребенка, -пояснили в прокуратуре ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU