2019-04-29T14:18:03+03:00
Происшествия

В Ноябрьске завели уголовное дело об ошибке местных врачей

Ямальские медики не отправили ребенка на операцию в Екатеринбург
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске завели уголовное дело об ошибке местных врачейВ Ноябрьске завели уголовное дело об ошибке местных врачейФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Полиция Ноябрьска возбудила уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному в местной больнице. На работу местных врачей в прокуратуру пожаловалась жительница Муравленко. 11 апреля к правоохранителям обратилась женщина. Ее новорожденному сыну в результате допущенных врачами Ноябрьской городской больнице ошибок причинен тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось, ребенок родился в мае 2017 года с врожденной патологией, наличие которой было установлено на стадии беременности. Ранняя диагностика позволила своевременно решить вопрос о госпитализации роженицы в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества г. Екатеринбурга.

Силами специалистов института, имеющими соответствующую квалификацию и необходимый опыт, планировалось проведение операции ребенку.

Однако врачи Ноябрьской горбольницы отказались от перевода женщины в указанное медучреждение и самостоятельно прооперировали ребенка после рождения.

Однако при проведении операции была избрана неверная тактика оперативного лечения. Она вызвала послеоперационные осложнения, которые повлекли проведение дополнительных операций, но и в ходе них также принимались решения, не соответствовавшие клинической ситуации. Такое заключение было дано Департаментом здравоохранения ЯНАО.

- В результате неверно принятых лечебно-тактических решений, в том числе объема проведенных операций, недооценки сложности врожденной патологии, развились послеоперационные осложнения, повлекшие тяжкий вред здоровью ребенка, -пояснили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На майские праздники ямальские энергетики вводят особый режим
Ямальцы победили на первенстве России по северному многоборью
В Тазовском районе определили первое озеро для рыборазведения
В Салехарде назвали лучшего школьного повара
Надымчане отметят Первомай возле киноконцертного зала «Победа»
Семнадцать пожарных пытались спасти горевший грузовик в Ноябрьске
Жители Салехарда определят рейтинг УК и ТСЖ
В Ноябрьске изменится расписание движения пяти автобусов
В Ямальском районе собака покусала пятилетнего мальчика
В Лабытнанги ещё три молодые семьи станут обладателями новых квартир
В Салехарде появится памятный знак в виде рыбы
Пляжники новоуренгойского «Факела» выиграли этап Мирового тура
Юные ямальцы посетят города-герои
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
В Салехарде за лето отремонтируют одиннадцать деревянных многоквартирников
В Салехард из Омска начнет ходить теплоход
На Ямале усилили контроль за состоянием автомобильных дорог
На защиту детей Губкинского потратят рекордную сумму
Два зимника на Ямале закрыли до следующего сезона