В Ноябрьске завели уголовное дело об ошибке местных врачей

СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-29T14:18:03+03:00

Ямальские медики не отправили ребенка на операцию в Екатеринбург

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Полиция Ноябрьска возбудила уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи новорожденному в местной больнице. На работу местных врачей в прокуратуру пожаловалась жительница Муравленко. 11 апреля к правоохранителям обратилась женщина. Ее новорожденному сыну в результате допущенных врачами Ноябрьской городской больнице ошибок причинен тяжкий вред здоровью.

Как выяснилось, ребенок родился в мае 2017 года с врожденной патологией, наличие которой было установлено на стадии беременности. Ранняя диагностика позволила своевременно решить вопрос о госпитализации роженицы в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества г. Екатеринбурга.

Силами специалистов института, имеющими соответствующую квалификацию и необходимый опыт, планировалось проведение операции ребенку.

Однако врачи Ноябрьской горбольницы отказались от перевода женщины в указанное медучреждение и самостоятельно прооперировали ребенка после рождения.

Однако при проведении операции была избрана неверная тактика оперативного лечения. Она вызвала послеоперационные осложнения, которые повлекли проведение дополнительных операций, но и в ходе них также принимались решения, не соответствовавшие клинической ситуации. Такое заключение было дано Департаментом здравоохранения ЯНАО.

- В результате неверно принятых лечебно-тактических решений, в том числе объема проведенных операций, недооценки сложности врожденной патологии, развились послеоперационные осложнения, повлекшие тяжкий вред здоровью ребенка, -пояснили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU