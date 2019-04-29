2019-04-29T13:52:06+03:00
Общество

Надымчане отметят Первомай возле киноконцертного зала «Победа»

Горожан ждут концерт, игры и благотворительная акция
Анна Полякова
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В праздник Весны и Труда, 1 мая, основные мероприятия для жителей Надыма пройдут возле киноконцертного зала «Победа». В полдень начнется фестиваль дворовых игр «Праздник в каждый двор».

Праздничную программу продолжит концерт «Весна шагает по планете», посвященный встрече надымской весны. Маленьких горожан ждут на спортивно-развлекательные игры «Здравствуй май, весело шагаем». На улице Комсомольской развернется выставка пожарной техники с демонстрацией пожарно-технического оборудования и вооружения.

В течение всего дня на площади будет работать «Палатка добра», организованная в рамках традиционной благотворительной акции по сбору вещей для малоимущих и нуждающихся семей. Весенний праздник завершит молодежная акция «Уличный фест».

IV Фестиваль волейбола Надымского района, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп» с 1 по 4 мая. Торжественное открытие состязаний запланировано на 12.00 часов 2 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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