2019-04-29T13:22:37+03:00
Происшествия

Семнадцать пожарных пытались спасти горевший грузовик в Ноябрьске

Причина пожара и ущерб устанавливаются
Анна Полякова
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Семнадцать пожарных пытались спасти горевший грузовик в Ноябрьске Фото: 89.mchs.gov.ruСемнадцать пожарных пытались спасти горевший грузовик в Ноябрьске Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Ноябрьске в гаражном боксе сгорел грузовик. Сообщение о происшествии на промзоне поступило 28 апреля в 15:54 местного времени, сообщает ГУ МЧС по ЯНАО.

В тушении были задействованы 17 человек личного состава, в распоряжении которых бело семь единиц спецтехники МЧС.

На ликвидацию ЧП специалистам понадобилось 16 минут. В результате возгорания повреждена кабина и двигательный отсек автомобиля УРАЛ на площади двух квадратных метра, закопчен потолок гаражного бокса. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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