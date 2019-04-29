2019-04-29T13:13:14+03:00
Общество

Жители Салехарда определят рейтинг УК и ТСЖ

Публичная оценка заставит компании своевременно и качественно выполнять заявки жильцов
Анна Полякова
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В Салехарде стартует очередное рейтингование управляющих компаний. Голосование проводится с 2016 года. Традиционно два раза в год – весной и осенью – горожане ставят баллы коммунальщикам.

В 2019 году качество работы УК и ТСЖ жители города смогут оценить с 1 по 22 мая по шести критериям, максимальное количество баллов - пять. В списке 19 управляющих компаний и ТСЖ.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, проголосовать можно будет на официальном сайте мэрии www.salekhard.org. в разделе рейтингование управляющих компаний.

Цель, которую преследуют организаторы рейтинга - создание конкурентной среды среди управляющих компаний для повышения качества обслуживания населения.

- Публичная оценка деятельности жилищных организаций послужит стимулом к улучшению работы с населением, заставит компании своевременно и качественно выполнять заявки жильцов и работать добросовестнее, сделает компании более открытыми, - отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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