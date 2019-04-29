2019-04-29T12:58:02+03:00
Общество

В Ноябрьске изменится расписание движения пяти автобусов

Общественный транспорт перейдет на летнее расписание 1 мая
Анна Полякова
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В Ноябрьске изменится расписание движения пяти автобусов Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске изменится расписание движения пяти автобусов Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске с 1 мая изменится расписание общественного транспорта в рабочие дни по пяти городским маршрутам. Как сообщили в МУП «Пассажирские перевозки», корректировка движения коснется автобусов №№ 1,2,2-А,8,17.

По выходным и праздничным дням будет возобновлено движение сезонных автобусов по маршрутам №6 «Детский клуб «Современник» - Городское кладбище» и №11 «Общественный центр I – ПСО «Мечта», пояснили в администрации города.

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте МУП «Пассажирские перевозки». Уточнить информацию о маршрутах можно получить по телефону: 35-46-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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