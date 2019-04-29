2019-04-29T12:38:45+03:00
Происшествия

В Ямальском районе собака покусала пятилетнего мальчика

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия
Анна Полякова
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В Ямальском районе собака покусала пятилетнего мальчикаВ Ямальском районе собака покусала пятилетнего мальчикаФото: Ольга Крыльцова
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В Ямальском районе на пятилетнего малыша напала собака. ЧП произошло 24 апреля в селе Яр-Сале. Мальчик играл во дворе дома, когда животное искусало его. Мальчику оказана медицинская помощь.

Следственным отделом по Ямальскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту нанесения ребенку укушенных ран собакой. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В ходе процессуальной проверки будет дана также правовая оценка действиям должностных лиц из числа сотрудников администрации района и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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