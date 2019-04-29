В Лабытнанги ещё три молодые семьи станут обладателями новых квартир
Глава администрации Лабытнанги Марина Трескова вручила молодым родителям свидетельства о праве на получение соцвыплат на приобретение или строительство жилья. Градоначальница поздравила семьи с предстоящими новосельями.
Из них 2 семьи получают поддержку по новым условиям. Напомним, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил новый порядок предоставления соцвыплат молодым родителям, достигшим предельного возраста - 36 лет.
Как сообщили в администрации города, уже 28 молодых семей в 2019 году воспользовались господдержкой для решения своих жилищных вопросов. Жилищная программа, адресованная молодым родителям, реализуется на Ямале с 2014 года. За это время в Лабытнанги 746 молодых семей стали обладателями собственных квартир.
Четвертый сертификат был вручен многодетной семье, которая взамен земельного участка предпочла денежную альтернативу.
ИСТОЧНИК KP.RU