2019-04-29T11:39:51+03:00
Общество

В Лабытнанги ещё три молодые семьи станут обладателями новых квартир

Документы вручила градоначальница
Анна Полякова
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В Лабытнанги ещё 3 молодые семьи станут обладателями новых квартир Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги ещё 3 молодые семьи станут обладателями новых квартир Фото: lbt.yanao.ru
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Глава администрации Лабытнанги Марина Трескова вручила молодым родителям свидетельства о праве на получение соцвыплат на приобретение или строительство жилья. Градоначальница поздравила семьи с предстоящими новосельями.

Из них 2 семьи получают поддержку по новым условиям. Напомним, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов утвердил новый порядок предоставления соцвыплат молодым родителям, достигшим предельного возраста - 36 лет.

Как сообщили в администрации города, уже 28 молодых семей в 2019 году воспользовались господдержкой для решения своих жилищных вопросов. Жилищная программа, адресованная молодым родителям, реализуется на Ямале с 2014 года. За это время в Лабытнанги 746 молодых семей стали обладателями собственных квартир.

Четвертый сертификат был вручен многодетной семье, которая взамен земельного участка предпочла денежную альтернативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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