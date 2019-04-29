В Салехарде появится памятный знак в виде рыбы

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-29T10:35:13+03:00

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К сентябрю в столице Ямала появится новый сквер, который украсит памятный знак ветеранам Салехардского рыбоконсервного завода. Установку объекта монументального искусства обсудили на заседании городской думы. Депутаты единогласно приняли решение об его установке.

Появится он в сквере недалеко от открытого городского рынка в сентябре месяце. Все документы по скверу уже подготовлены, на торгах размещена проектная документация. К середине мая должна определиться подрядная организация, которая будет выполнять работы по обустройству сквера. Запланированный сквер будет небольших размеров. На его территории, помимо монумента, будут установлены лавочки и малые архитектурные формы.

С инициативой о создании такого сквера в администрацию города обратились ветераны рыбоконсервного завода. Власти города спросили мнение горожан по этому вопросу на портале «Живем на Севере». Жители в большинстве своем поддержали ветеранов, сообщает мэрия Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU