Пляжники новоуренгойского «Факела» выиграли этап Мирового тура

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-29T10:25:48+03:00

В борьбе за золото Красильников и Стояновский блестяще переиграли опытную испанскую пару

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Ямальский дуэт - Олег Стояновский и Вячеслав Красильников – поднялись на верхнюю ступень пьедестала этапа Мирового тура по пляжному волейболу.

Спортсмены новоуренгойского «Факела» без поражений прошёл сначала групповой этап турнира, а затем и плей-офф, не отдав соперникам ни одного сета: в 1/8 финала северяне переиграли бразильскую команду Алисон/Альваро Фильо – 2:0 (21:15, 21:18). В четвертьфинале ямальцы оказались сильнее волейболистов из Голландии Броуэр/Меувсен – 2:0 (21:13, 21:15), а полуфинальном матче уверенно обыграли итальянский дуэт Карамбула/Росси – 2:0 (21:14, 21:19).

В борьбе за золотые медали Красильников и Стояновский блестяще переиграли опытную испанскую пару Пабло Эррера/Адриан Гавира – 2:0 (21:19, 21:13) и стали победителями турнира категории «4 звезды» в Сямыне.

Как рассказали в пресс-служба ВК «Факел», для ямальских пляжников, которые выступают вместе с октября 2018 года, это уже вторая золотая медаль этапов Мирового тура – первую свою награду высшей пробы они завоевали в январе в голландской Гааге. И сейчас Стояновский и Красильников занимают первую промежуточную строчку олимпийского рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU