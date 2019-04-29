2019-04-29T10:18:19+03:00
Общество

Юные ямальцы посетят города-герои

Поездки памяти состоятся с 5 по 10 мая
Анна Полякова
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Юные ямальцы в честь 74-ой годовщине Великой Победы примут участие в торжественных и памятных мероприятиях в Москве, Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Керчи, Анапе и Новороссийске. Поездки памяти состоятся с 5 по 10 мая.

Кадеты казачьих классов, воспитанники патриотических клубов, участники поисковых отрядов и представители казачеств посетят военные части и музеи, 9 мая пройдут в «Бессмертном полку» по центральным улицам городов-героев.

Кадеты казачьего класса средней школы №5 Ноябрьска посетят город-герой Севастополь. Они будут жить в казарме воинской части морской авиации, каждый день проходить строевую подготовку. Ребята примут участие в церемонии перезахоронения защитников и освободителей Севастополя, обнаруженных при проведении поисковых работ на Мемориальном братском кладбище. Традиционно посетят мемориальные комплексы города-героя, встретятся с ямальскими военнослужащими.

В Кронштадте, куда отправятся кадеты из Тазовского района, состоится встреча с матросами, проходящими службу на малом противолодочном корабле «Уренгой». Юные ямальцы посетят музей «Дорога жизни» на Ладожском озере, Синявинские высоты, музей-панораму «Прорыв». 9 мая пройдут в тожественном марше по Невскому проспекту и в «Бессмертном полку».

Во всех военных частях, которые посетит ямальская делегация из Надымского района, состоится передача копии Знамени Победы и презентация патриотического регионального проекта «Карские экспедиции» о трагических и героических событиях Великой Отечественной войны в Карском море, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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