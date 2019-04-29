Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
В связи с предстоящими майскими праздниками Тюменское отделение Сбербанка информирует клиентов о режиме работы офисов по обслуживанию физических лиц.
30 апреля – сокращенный рабочий день на 1 час.
1, 2 и 3 мая – выходной день во всех филиалах банка.
4 мая – стандартный рабочий день для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу:
5 мая – выходной день.
6, 7 мая – филиалы банка будут работать в привычном режиме.
8 мая – сокращенный рабочий день на 1 час
9, 10 мая – выходной день во всех филиалах банка.
11 мая – стандартный рабочий день для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу:
12 мая – выходной день.
С 13 мая офисы Сбербанка работают в обычном режиме по установленному графику.
«Современные технологии Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка. Это можно сделать в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов Сбербанк Онлайн и Мобильный банк», – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.
Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.
ИСТОЧНИК KP.RU