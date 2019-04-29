В Салехарде за лето отремонтируют одиннадцать деревянных многоквартирников

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-29T09:42:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим летом в Салехарде отремонтируют 11 домов в деревянном исполнении. Глава администрации ямальской столицы Иван Кононенко вместе с представителями городского хозяйства побывали на объектах, где сейчас активно ведутся ремонтные работы и пообщался с подрядчиками.

Все эти дома попали в адресную программу на этот год. В них укрепят фундамент, заменят кровельное покрытие, отремонтируют внутридомовые инженерные системы водоотведения и электроснабжения, заменят системы водоотведения.

Первый адрес Обская, 6. По словам подрядчика, отставаний от графика нет, подрядчики завершают работы по замене кровельного покрытия. Как отметил Иван Кононенко, все замечания решаются в рабочем порядке.

Также градоначальник проверил ход работ по установке нового септика для многоквартирного дома на улице Б.Кнунянца. О данной проблеме стало известно из обращения к главе администрации, после чего было принято решение о его замене совместными усилиями с управляющей компанией «ЕГУК», сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU