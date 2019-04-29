В Салехард из Омска начнет ходить теплоход

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-29T09:28:29+03:00

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Теплоход АО «Северречфлот» по маршруту «Омск-Тобольск-Салехард» отправит первое свое судно в этом году 28 мая. Время в пути составит шесть дней, сообщается на сайте компании. В результате преодолеет путь длиной 2 783 километра.

По дороге в Салехард остановки будут в Тобольске, Ханты-Мансийске, Приобье, Березове, Казым-Мысе, Лопхари, Горках и Питляре. В конечный пункт – в Салехард – теплоход причалит 3 июня.

Согласно расписанию, частота рейсов из Омска составит от одного до трех раз в месяц. Сезон закроется 22 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU