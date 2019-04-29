2019-04-29T08:51:06+03:00
Общество

На защиту детей Губкинского потратят рекордную сумму

Более 34 миллионов выделено на обеспечение безопасности учебных заведений
Анна Полякова
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На безопасность учебных заведений Губкинского потратят рекордную сумму Фото: пресс-служба Администрации МО г.ГубкинскийНа безопасность учебных заведений Губкинского потратят рекордную сумму Фото: пресс-служба Администрации МО г.Губкинский
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В Губкинском на обеспечение безопасности учреждений системы образования в 2019 году выделено 34 млн 794 тысяч рублей. Это рекордная сумма, пояснили в пресс-службе главы города, в 4 раза больше, чем когда-либо.

Эти средства направили на устранение недостатков, выявленных городской антитеррористической комиссией в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования. В состав этой комиссии под руководством главы города Андрея Гаранина входят представители прокуратуры, полиции, религиозных организаций.

Среди детских садов больше всего средств выделено «Сказке» - 4 млн 552 тыс рублей, из них почти вся сумма пойдёт на установку ограждения, а оставшийся миллион направят на монтаж системы видеонаблюдения, установку автоматических ворот и калиток. Среди школ наибольшую сумму – 5 млн 830 тыс рублей – направят на школу №1, основная сумма также пойдёт на замену ограждения.

Обязательное требование для всех школ, включая учреждения дополнительного образования, наличие металлодетекторов. Также для всех учреждений системы образования средства выделены на оплату услуг частных охранных предприятий, модернизацию и установку видеонаблюдения, замену ограждения, где по нему есть вопросы.

- В вопросах безопасности наших жителей мы не имеем права на полумеры. Безопасность должна быть обеспечена сразу и на 100%. Поэтому в этом году в Губкинском принято решение единовременно выполнить все мероприятия по антитеррористической безопасности во всех учреждениях социальной сферы, - подчеркнул глава Губкинского Андрей Гаранин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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