СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-29T08:39:27+03:00

Два зимника на Ямале закрыли до следующего сезона Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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На Ямале в связи с окончанием сезона два зимника прекратили работу. Движение по сезонным трассам «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» и «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» закрыто. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На зимней автодороге «Салехард Надым» движение разрешено только для полноприводных машин. С 08.00 до 20.00 допускаются машины не тяжелее 3,5 тонн. С 20.00 до 08.00 дорога доступна для транспорта массой до 30 тонн

Зимник «Уренгой – Красноселькуп» работает для всех транспортных средств. С 08.00 до 20.00 разрешено движение для машин массой до 3,5 тонн. С 20.00 до 08.00 для машин до 30 тонн.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04

ИСТОЧНИК KP.RU