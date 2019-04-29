Два зимника на Ямале закрыли до следующего сезона
На Ямале в связи с окончанием сезона два зимника прекратили работу. Движение по сезонным трассам «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» и «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» закрыто. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
На зимней автодороге «Салехард Надым» движение разрешено только для полноприводных машин. С 08.00 до 20.00 допускаются машины не тяжелее 3,5 тонн. С 20.00 до 08.00 дорога доступна для транспорта массой до 30 тонн
Зимник «Уренгой – Красноселькуп» работает для всех транспортных средств. С 08.00 до 20.00 разрешено движение для машин массой до 3,5 тонн. С 20.00 до 08.00 для машин до 30 тонн.
Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04
ИСТОЧНИК KP.RU