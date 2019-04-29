2019-04-29T08:39:27+03:00
Общество

Два зимника на Ямале закрыли до следующего сезона

«Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» и «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» прекратили работу
Анна Полякова
Поделиться:
Два зимника на Ямале закрыли до следующего сезона Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОДва зимника на Ямале закрыли до следующего сезона Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Изменить размер текста:

На Ямале в связи с окончанием сезона два зимника прекратили работу. Движение по сезонным трассам «Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги» и «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» закрыто. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На зимней автодороге «Салехард Надым» движение разрешено только для полноприводных машин. С 08.00 до 20.00 допускаются машины не тяжелее 3,5 тонн. С 20.00 до 08.00 дорога доступна для транспорта массой до 30 тонн

Зимник «Уренгой – Красноселькуп» работает для всех транспортных средств. С 08.00 до 20.00 разрешено движение для машин массой до 3,5 тонн. С 20.00 до 08.00 для машин до 30 тонн.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде появится памятный знак в виде рыбы
Пляжники новоуренгойского «Факела» выиграли этап Мирового тура
Юные ямальцы посетят города-герои
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
В Салехарде за лето отремонтируют одиннадцать деревянных многоквартирников
В Салехард из Омска начнет ходить теплоход
На Ямале усилили контроль за состоянием автомобильных дорог
На защиту детей Губкинского потратят рекордную сумму
Новоуренгойский «Факел» сыграет за третье место чемпионата России
Лучший в мире спортсмен-полицейский живёт на Ямале
«Светлый ангел» собрал для малыша из Салехарда деньги на лечение
Погода на Ямале 29 апреля: небольшой снег при северо-западном ветре
Жители Ноябрьска побывают в интерактивной модели штаба Тимура и его команды
На трассе Салехард - Лабытнанги отлетевшая льдина убила молодую девушку
Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с праздником Светлой Пасхи
Погода на Ямале 28 апреля: небольшой снег и переменная облачность
В Новом Уренгое женщина лишилась денег, поверив лже-сотруднику банка
В Шурышкарском районе ЯНАО закрыты зимники для всех видов транспорта
Погода на Ямале 27 апреля: ожидается небольшой снег
Надымчане напишут «Диктант Победы»
В Ноябрьске растет число многодетных семей
Ямальские казаки расставили приоритеты на 2019 год
Сотрудница спорткомплекса из Ноябрьска стала второй во всероссийском фестивале ГТО
Самым активным салехардским читателям библиотеки градоначальник подарил книги
Коммунальщиков Салехарда отчитали за некачественную уборку снега
В Салехарде 512 квартир отключили от коммунальных благ за долги
В Ноябрьске усилят меры безопасности во время праздников
Ямальцы примут участие в форуме «Утро-2019»