Лучший в мире спортсмен-полицейский живёт на Ямале

СЕГОДНЯ 07:13 2019-04-29T07:13:12+03:00

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Полковник в отставке, мастер спорта России по лёгкой атлетике и биатлону Владимир Крист получил из рук губернатора ЯНАО еще одну награду. Ветеран спорта признан «Спортивной элитой Ямала».

За его плечами десятки побед на европейских и всемирных соревнованиях полицейских и пожарных. Соперники из других стран с уважением и восхищением называют его «Русский буйвол». Сам ямалец признался, что секрет его побед прост: упорный труд, регулярные тренировки, режим дня, питания и сна.

Владимир Крист признан «Спортивной элитой Ямала» Фото: правительство ЯНАО

«Ямал - место, где рождаются чемпионы. Мы гордимся своими спортсменами, благодаря их победам гимн России на международных соревнованиях звучит всё чаще. Желаю Владимиру Кристу и всем ямальским спортсменам упорства в борьбе, спортивного энтузиазма и новых достижений», - написал губернатор Дмитрий Артюхов на вой страничке «В контакте».

ИСТОЧНИК KP.RU