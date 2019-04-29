2019-04-29T07:13:12+03:00
Общество

Лучший в мире спортсмен-полицейский живёт на Ямале

Владимир Крист получил награду «Спортивная элита Ямала»
Анна Полякова
Поделиться:
Лучший в мире спортсмен-полицейский живёт на Ямале Фото: правительство ЯНАОЛучший в мире спортсмен-полицейский живёт на Ямале Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Полковник в отставке, мастер спорта России по лёгкой атлетике и биатлону Владимир Крист получил из рук губернатора ЯНАО еще одну награду. Ветеран спорта признан «Спортивной элитой Ямала».

За его плечами десятки побед на европейских и всемирных соревнованиях полицейских и пожарных. Соперники из других стран с уважением и восхищением называют его «Русский буйвол». Сам ямалец признался, что секрет его побед прост: упорный труд, регулярные тренировки, режим дня, питания и сна.

Владимир Крист признан «Спортивной элитой Ямала» Фото: правительство ЯНАО

Владимир Крист признан «Спортивной элитой Ямала» Фото: правительство ЯНАО

«Ямал - место, где рождаются чемпионы. Мы гордимся своими спортсменами, благодаря их победам гимн России на международных соревнованиях звучит всё чаще. Желаю Владимиру Кристу и всем ямальским спортсменам упорства в борьбе, спортивного энтузиазма и новых достижений», - написал губернатор Дмитрий Артюхов на вой страничке «В контакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде появится памятный знак в виде рыбы
Пляжники новоуренгойского «Факела» выиграли этап Мирового тура
Юные ямальцы посетят города-герои
Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы офисов в майские праздники
В Салехарде за лето отремонтируют одиннадцать деревянных многоквартирников
В Салехард из Омска начнет ходить теплоход
На Ямале усилили контроль за состоянием автомобильных дорог
На защиту детей Губкинского потратят рекордную сумму
Два зимника на Ямале закрыли до следующего сезона
Новоуренгойский «Факел» сыграет за третье место чемпионата России
«Светлый ангел» собрал для малыша из Салехарда деньги на лечение
Погода на Ямале 29 апреля: небольшой снег при северо-западном ветре
Жители Ноябрьска побывают в интерактивной модели штаба Тимура и его команды
На трассе Салехард - Лабытнанги отлетевшая льдина убила молодую девушку
Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с праздником Светлой Пасхи
Погода на Ямале 28 апреля: небольшой снег и переменная облачность
В Новом Уренгое женщина лишилась денег, поверив лже-сотруднику банка
В Шурышкарском районе ЯНАО закрыты зимники для всех видов транспорта
Погода на Ямале 27 апреля: ожидается небольшой снег
Надымчане напишут «Диктант Победы»
В Ноябрьске растет число многодетных семей
Ямальские казаки расставили приоритеты на 2019 год
Сотрудница спорткомплекса из Ноябрьска стала второй во всероссийском фестивале ГТО
Самым активным салехардским читателям библиотеки градоначальник подарил книги
Коммунальщиков Салехарда отчитали за некачественную уборку снега
В Салехарде 512 квартир отключили от коммунальных благ за долги
В Ноябрьске усилят меры безопасности во время праздников
Ямальцы примут участие в форуме «Утро-2019»