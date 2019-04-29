2019-04-29T08:15:46+03:00
Спорт

Новоуренгойский «Факел» сыграет за третье место чемпионата России

Первый матч пройдёт 2 мая в Санкт-Петербурге
Анна Полякова
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Новоуренгойский «Факел» сыграет за третье место чемпионата России Фото: пресс-служба ВК «Факел»Новоуренгойский «Факел» сыграет за третье место чемпионата России Фото: пресс-служба ВК «Факел»
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Новоуренгойский «Факел» сыграет за бронзовые награды чемпионата России. Соперником ямальцев станет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

На домашней площадке в Новом Уренгое «Факел» уступил в полуфинальной серии матчей «Зениту-Казани», проиграв действующему чемпиону России со счетом 0:3. В результате уступив во всей серии матчей за выход в финал – 0:2.

Напомним, игра проходила 25 апреля. Теперь новоуренгойцам предстоит борьба за бронзу с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первый матч пройдёт на площадке соперника 2 мая, второй – в Новом Уренгое 5 мая, третий, если спор продолжится, – в Северной столице 8 мая. Серия продлится до двух побед.

«Факел» становился призёром чемпионата России ровно десять лет назад, в сезоне 2008/2009, когда ямальцы завоевали бронзовые медали, пояснили в пресс-службе ВК «Факел».

ИСТОЧНИК KP.RU

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