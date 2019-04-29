СЕГОДНЯ 06:24 2019-04-29T06:24:09+03:00

«Светлый ангел» собрал для малыша из Салехарда деньги на лечение Фото: Салехардская епархия РПЦ

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Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай вручил сертификат на оплату курса реабилитации родителям маленького салехардца Льва Янкина. Деньги были собраны во время на благотворительной ярмарке «Светлый ангел», к которой присоединились десятки неравнодушных жителей окружной столицы.

Несколько месяцев воспитанники, педагоги и родители Салехардской воскресной школы готовили праздничные подарки и пасхальные сувениры, чтобы собрать средства на оплату курса реабилитации для трёхлетнего мальчика, страдающего тяжёлой формой ДЦП.

По результатам ярмарки было собрано 475 060 рублей. Денег более чем достаточно на оплату курса, сообщили в Салехардской епархии РПЦ.

Владыка с особой радостью вручил символическое свидетельство добросердечия ямальцев именно в преддверие самого Светлого христианского праздника Пасхи, пожелал мальчику и родителям дальнейшего терпения, выдержки и помощи Божьей.

ИСТОЧНИК KP.RU