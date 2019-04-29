2019-04-29T05:13:21+03:00
Общество

Погода на Ямале 29 апреля: небольшой снег при северо-западном ветре

Температура воздуха -7 ... -12 градусов
Анна Полякова
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В понедельник, 29 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -7 градусов, облачно, без осадков, ветер север-западный 5 м/с.

В Ноябрьске -10 градусов, пасмурно, осадки не ожидаются, ветер северо-восточный 7 м/с.

В Новом Уренгое - 12 градусов, пасмурно, вечером пройдет кратковременный снег, ветер северо-западный 3 м/с.

В Надыме -11 градусов, пасмурно, ближе к ночи - снег, ветер северный 5 м/с.

В Губкинском -11 градусов, пасмурно, снег пойдет поздно вечером, ветер северный 4 м/с.

В Тарко-Сале -12 градусов, пасмурно, утром и вечером пройдет снег, ветер северо-западный 3 м/с.

В Муравленко -11 градусов, пасмурно, снег – в первой половине дня, северный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги -7 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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