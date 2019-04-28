2019-04-28T15:25:20+03:00
Звезды

Жители Ноябрьска побывают в интерактивной модели штаба Тимура и его команды

В музейном ресурсном центре открылась новая выставка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://museum-noyabrsk.ruФото: https://museum-noyabrsk.ru
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В ноябрьском Музейном ресурсном центре состоялось открытие выставки «Отряд тимуровцев», приуроченной к 115-летию со дня рождения советского писателя А.П. Гайдара. Как сообщили в пресс-службе центра, экспозиция познакомит с биографией и творческом автора.

Особое внимание в выставке уделили знаменитой повести «Тимур и его команда», которая была написана в 1940 году. Произведение сыграло большую роль в истории России и положило начало уникальному тимуровскому движению. Его цель – оказать добровольческую помощь пионерам. Звание «тимуровец» действовало на ребят дисциплинирующе, побуждало их к благородным патриотическим поступкам. О работе тимуровцев рассказывали по радио, писали в газетах и журналах.

В экспозиции – предметы советского движения, в которых отображена вся история тимуровского движения в СССР (пионерские галстуки, вымпела, фотографии и т.д.). Посетители экспозиции побывают также в интерактивной модели штаба Тимура и его команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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