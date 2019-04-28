2019-04-28T09:07:30+03:00
Происшествия

На трассе Салехард - Лабытнанги отлетевшая льдина убила молодую девушку

Официальные комментарии ожидаются
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: В Салехарде.руФото: В Салехарде.ру
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На 18-м километре автодороги «СалехардЛабытнанги» вчера, 26 апреля, произошло смертельное ДТП. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

По предварительным данным, от впереди идущей машины отлетел кусок льда, который попал в лобовое стекло другого автомобиля. В результате погибла 28-летняя пассажирка автомобиля «Нива».

Официальные комментарии ожидаются. Салехардцы тем временем выражают соболезнования семье девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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