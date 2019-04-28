2019-04-28T09:01:48+03:00
Общество

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с праздником Светлой Пасхи

Он пожелал землякам здоровья и благополучия в семьях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: правительство ЯНАОФото: правительство ЯНАО
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил всех жителей Ямала с праздником Светлой Пасхи. В своём поздравлении глава региона отметил, что идеалы и ценности православия – неотъемлемая часть культурного наследия России.

- Они помогают в воспитании подрастающего поколения, укреплении в обществе духовных устоев, сохранении гражданского мира и согласия. Пусть этот весенний праздник войдёт в ваши дома с радостью и добром, согреет сердца теплотой общения с родными и близкими, объединит для добрых дел и новых свершений, - говорится в поздравлении.

Дмитрий Артюхов пожелал землякам здоровья, счастья и благополучия в семьях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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