2019-04-28T00:28:21+03:00
Общество

Погода на Ямале 28 апреля: небольшой снег и переменная облачность

Днём около -10 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 28 апреля: небольшой снег и переменная облачностьПогода на Ямале 28 апреля: небольшой снег и переменная облачностьФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 28 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -15…-20 C, днём -3…-10 C.

В Приуральском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный 2-5 м/с. Температура ночью -15…-20 C, днём -3…-10 C.

В Ямальском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура ночью -15…-18 C, днём -10…-13 C.

В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -13…-16 C, днём -9…-11 C.

В Красноселькупском районе облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -14…-16 C, днём -6…-9 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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