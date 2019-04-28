Погода на Ямале 28 апреля: небольшой снег и переменная облачность
На Ямале сегодня, 28 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -15…-20 C, днём -3…-10 C.
В Приуральском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный 2-5 м/с. Температура ночью -15…-20 C, днём -3…-10 C.
В Ямальском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура ночью -15…-18 C, днём -10…-13 C.
В Тазовском районе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха ночью -13…-16 C, днём -9…-11 C.
В Красноселькупском районе облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-5 м/с. Температура воздуха ночью -14…-16 C, днём -6…-9 C.
ИСТОЧНИК KP.RU