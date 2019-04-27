В Новом Уренгое женщина лишилась денег, поверив лже-сотруднику банка

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-27T11:09:06+03:00

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В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого с причинением значительного ущерба гражданину. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 23 апреля в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что неизвестные, злоупотребив ее доверием, похитили у неё 16 тысяч рублей.

Полицейские установили, что женщине на мобильный телефон позвонила неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина сообщил, что с её карты якобы списали деньги. Чтобы отменить операцию, нужно сообщить данные банковской карточки и коды в смс-сообщениях. Уверенная в том, что она разговаривает с работником банка, женщина сообщила все требуемые данные и раскрыла информацию о других банковских картах, которые у неё есть. Та же самая махинация была проделана и с другой картой, после чего с её карт списали 16200 рублей.

Преступников ищут, теперь им может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU