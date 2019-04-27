В Шурышкарском районе ЯНАО закрыты зимники для всех видов транспорта

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-27T10:57:58+03:00

По ним можно будет ездить только в следующем сезоне

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В Шурышкарском районе ЯНАО с 26 апреля до следующего сезона закрыли движение на всех зимниках для всех видов транспорта. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО, весенний лёд только кажется прочным, но на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит ни ребёнка, ни взрослого человека.

МЧС напоминает, что выходить на такой лёд небезопасно, поэтому лучше пройти пару лишних километров безопасной дорогой.

- В период паводка и ледохода подход к кромке берега очень опасен, так как вода часто размывает берега и они обваливаются. Весенний лед особенно опасен для тех, кто живет вблизи реки, озера или другого водоема. Привыкнув зимой пользоваться тропинками и переходами на льду, многие люди забывают об опасности, которую таит в себе лед в весеннее время, - сообщили в пресс-службе.

Оперативную информацию о состоянии зимних автодорог можно получить по телефону: 8 (34922) 7-17-04. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру телефона 101. Обратиться за помощью можно в ЕДДС по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU