2019-04-27T08:59:19+03:00
Общество

Погода на Ямале 27 апреля: ожидается небольшой снег

Днём до -2 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 27 апреля: ожидается небольшой снегПогода на Ямале 27 апреля: ожидается небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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На Ямале сегодня, 27 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-западный 2-6 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18 C, днём -2…-12 C.

В Приуральском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-6 м/с. Температура ночью -11…-13 C, днём -3…-5 c.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный 3-5 м/с. Температура ночью -14…-17 C. Днём -9…-11 C.

В Тазовском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха ночью -15…-18 C, днём -10…-12 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-6 м/с. Температура ночью -14…-16 C, днём -9…-11 C.

В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-5 м/с. Температура ночью -14…-18 C, днём -8…-10 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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