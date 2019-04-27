Погода на Ямале 27 апреля: ожидается небольшой снег
На Ямале сегодня, 27 апреля, ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-западный 2-6 м/с. Температура воздуха ночью -13…-18 C, днём -2…-12 C.
В Приуральском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-6 м/с. Температура ночью -11…-13 C, днём -3…-5 c.
В Ямальском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северный 3-5 м/с. Температура ночью -14…-17 C. Днём -9…-11 C.
В Тазовском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха ночью -15…-18 C, днём -10…-12 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-6 м/с. Температура ночью -14…-16 C, днём -9…-11 C.
В Пуровском районе переменная облачность, небольшой снег. Ветер северо-западный 2-5 м/с. Температура ночью -14…-18 C, днём -8…-10 C.
ИСТОЧНИК KP.RU